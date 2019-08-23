Чеський перевізник планує запустити новий рейс в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Чеський залізничний та автобусний перевізник RegioJet планує запустити у червні 2020 року прямий нічний поїзд Прага - Мостиська 2. Про це повідомляє УНН з посиланням на чеське видання Zdopravy.
Зазначається, що компанія подала заявку до Відділу доступу до транспортної інфраструктури чеського уряду.
Відстань між станціями -754 км. Нічний поїзд відправлятиметься один раз в день в обох напрямках.
Поїзд сформують з 8-12 спальних вагонів місткістю 400-600 місць. Із Праги він відправлятиметься о 22:10 і прибуватиме на українську прикордонну станцію Мостиська-2 о 9:30.
У зворотному напрямку поїзд буде відправлятися ввечері і прибувати в Прагу о 6:10.
На території Чехії зупинки плануються в Пардубіцах, Забржегу, Оломоуці, Кордоні-на-Мораві і Остраві, а також в Кракові і Жешуві.
Компанія планує також запропонувати автобусні перевезення від станції Мостиська-2 до Львова та в інші регіони України.
Нагадаємо, Чехія скасувала заборону на польоти російських авіакомпаній.