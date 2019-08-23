Чешский перевозчик планирует запустить новый рейс в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Чешский железнодорожный и автобусный перевозчик RegioJet планирует запустить в июне 2020 года прямой ночной поезд Прага - Мостиска 2. Об этом сообщает УНН со ссылкой на чешское издание Zdopravy.
Отмечается, что компания подала заявку в Отдел доступа к транспортной инфраструктуре чешского правительства.
Расстояние между станциями - 754 км. Ночной поезд будет отправляться один раз в день в обоих направлениях.
Поезд сформируют из 8-12 спальных вагонов вместимостью 400-600 мест. Из Праги он будет отправляться в 22:10 и прибывать на украинском пограничную станцию Мостиска-2 в 9:30.
В обратном направлении поезд будет отправляться вечером и прибывать в Прагу в 6:10.
На территории Чехии остановки планируются в Пардубицах, Забржеге, Оломоуце, Кордоне-на-Мораве и Остраве, а также в Кракове и Жешуве.
Компания планирует также предложить автобусные перевозки от станции Мостиска-2 во Львов и в другие регионы Украины.
Напомним, Чехия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний.