Через ворожі обстріли на Херсонщині постраждала 61-річна жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Через ворожий обстріл селища Садове, що на Херсонщині, постраждала 61-річна жінка, її доставили до лікарні. Також російські окупанти обстріляли Херсон та селище Зміївка, є руйнування. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Херсонської ОВА у Telegram.
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За інформацією від Херсонської ОВА, "під вогнем було селище Садове".
"Прилетіло" у приватні будинки. Постраждала 61-річна жінка. Її у стані середньої важкості доставили до обласної клінічної лікарні", - йдеться у повідомленні.
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Також упродовж дня окупанти обстрілювали Херсон. У місті пошкоджено приміщення ліцею. До цього, вчергове було обстріляно селище Зміївку. В селі пошкоджено приватний господарський склад.
Нагадаємо
За минулу добу, 26 травня, ворог випустив 193 снаряди по Херсонській області, внаслідок ударів одна людина загинула.