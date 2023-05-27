Из-за вражеских обстрелов на Херсонщине пострадала 61-летняя женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Из-за вражеского обстрела поселка Садовое, что на Херсонщине, пострадала 61-летняя женщина, ее доставили в больницу. Также российские оккупанты обстреляли Херсон и поселок Змиевка, есть разрушения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Херсонской ОГА в Telegram.
Детали
По информации от Херсонской ОВА, "под огнем был поселок Садовое".
"Прилетело" в частные дома. Пострадала 61-летняя женщина. Ее в состоянии средней тяжести доставили в областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.
Дополнение
Также в течение дня оккупанты обстреливали Херсон. В городе повреждено помещение лицея. К этому, в очередной раз был обстрелян поселок Змиевка. В селе поврежден частный хозяйственный склад.
Напомним
За прошедшие сутки, 26 мая, враг выпустил 193 снаряда по Херсонской области, в результате ударов один человек погиб.