Бокс: українки завоювали дві медалі на турнірі в Чехії

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КИЇВ. 10 травня. УНН. У чеському місті Усті-над-Лабем завершився міжнародний турнір з боксу серії Гран-прі в якому прийняли участь представниці України. Про це інформує прес-служба Федерації боксу України, передає УНН.

Деталі

У престижних змаганнях, які відбувалися з 5-го по 8 травня, брали участь три спортсменки Національної жіночої збірної України на чолі з головним тренером команди Сергієм Гордієнком.

Дві наші співвітчизниці завоювали нагороди. Марія Бова у категорії до 64 кг здобула "срібло", у вирішальному бою поступившись представниці Чехії. Бронзова медаль – в активі Тетяни Коб (до 51 кг). Також Україну представляла Сніжана Холодкова у категорії до 57 кг, яка зупинилася за крок до півфіналу.

До речі

Тайсон Ф’юрі пригадав бій з Володимиром Кличко та оцінив суперника. 

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