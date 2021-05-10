Бокс: українки завоювали дві медалі на турнірі в Чехії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. У чеському місті Усті-над-Лабем завершився міжнародний турнір з боксу серії Гран-прі в якому прийняли участь представниці України. Про це інформує прес-служба Федерації боксу України, передає УНН.
Деталі
У престижних змаганнях, які відбувалися з 5-го по 8 травня, брали участь три спортсменки Національної жіночої збірної України на чолі з головним тренером команди Сергієм Гордієнком.
Дві наші співвітчизниці завоювали нагороди. Марія Бова у категорії до 64 кг здобула "срібло", у вирішальному бою поступившись представниці Чехії. Бронзова медаль – в активі Тетяни Коб (до 51 кг). Також Україну представляла Сніжана Холодкова у категорії до 57 кг, яка зупинилася за крок до півфіналу.
До речі
Тайсон Ф’юрі пригадав бій з Володимиром Кличко та оцінив суперника.