Бігли один за одним: у Харкові вантажівка збила двох підлітків, їх госпіталізували

Деталі

За даними поліції, сьогодні близько 16:45 в районі будинку № 3-А по вулиці Великій Кільцевій стався наїзд автомобілем “DAF XS” з напівпричепом на 12-річного підлітка та невстановленого хлопця, віком приблизно 13 років.

На місці події співробітники слідчо-оперативної групи попередньо встановили, що вантажівка рухалась зі сторони вулиці Сергія Грицевця в напрямку проспекту Московського. Діти перетинали проїжджу частину по ходу руху автомобіля по нерегульованому пішохідному переходу. Зі слів свідка, хлопці бігли один за одним. Водій загальмував, але допустив наїзд на підлітків.

Додамо

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст . 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

На даний час вирішується питання про затримання 33-річного водія в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Під Одесою перекинувся причіп із п'ятьма дітьми: загинув 9-річний хлопчик