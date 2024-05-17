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бєлгородська область: внаслідок атаки дронів померли жінка та її син; на заправці одного селища сталася пожежа

бєлгородська область: внаслідок атаки дронів померли жінка та її син; на заправці одного селища сталася пожежа

Київ • УНН

 • 26683 перегляди

У бєлгородській області рф у результаті атаки безпілотника загинули жінка та її 4-річний син, а на заправці біля села безсоновка сталася пожежа.

У бєлгородській області внаслідок атаки дронів загинула жінка та її 4-річний син. Крім того, виникла пожежа на автозаправній станції біля села безсонівка. Про це повідомляє губернатор бєлгородской області гладков, передає УНН.

Деталі

У російському селищі октябрьскій бєлгородської області в результаті вибуху дрона-камікадзе у автомобілі загинула молода жінка, яка перебувала в машині разом із чоловіком, дитиною та водієм. Чоловік і дитина отримали поранення і, не чекаючи на допомогу, відправилися до медичного закладу у місто бєлгород. Незважаючи на старання медиків, 4-річний хлопчик помер у лікарні від отриманих травм. Батько хлопчика поки що відмовляється від лікування. Водій машини отримав осколкові поранення правого пензля. Медичну допомогу було надано на місці, від госпіталізації він відмовився.

Паралельно інший дрон атакував автозаправну станцію біля села безсонівка, спричинивши пожежу в одному з резервуарів. Пожежу ліквідували.

російський бєлгород під атакою дронів: губернотор розповів про роботу ППО та пошкодження16.05.24, 19:27 • 18608 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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