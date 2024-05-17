белгородская область: в результате атаки дронов умерли женщина и ее сын; на заправке одного поселка произошел пожар

В белгородской области в результате атаки дронов погибла женщина и ее 4-летний сын. Кроме того, возник пожар на автозаправочной станции возле села бессоновка. Об этом сообщает губернатор белгородской области гладков, передает УНН.

Детали

В российском поселке октябрьский белгородской области в результате взрыва дрона-камикадзе в автомобиле погибла молодая женщина, которая находилась в машине вместе с мужем, ребенком и водителем. Мужчина и ребенок получили ранения и, не дожидаясь помощи, отправились в медицинское учреждение в город белгород. Несмотря на старания медиков, 4-летний мальчик скончался в больнице от полученных травм. Отец мальчика пока что отказывается от лечения. Водитель машины получил осколочные ранения правой кисти. Медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался.

Параллельно другой дрон атаковал автозаправочную станцию возле села бессоновка, вызвав пожар в одном из резервуаров. Пожар был ликвидирован.

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