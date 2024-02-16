Байден в Instagram опублікував фото із Зеленським та згадав про Україну
Київ • УНН
Байден опублікував фото із Зеленським та його дружиною в Instagram і попередив, що нездатність підтримати Україну в цей критичний час ніколи не буде забута.
Президент США Джо Байден у своєму інстаграм-акаунті опублікував світлину із Володимиром та Оленою Зеленськими. Також очільник США зробив допис про Україну, передає УНН.
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Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забуті
Нагадаємо
Наразі законопроєкт про підтримку України перебуває на розгляді у Палаті представників Конгресу США.
13 лютого Сенат Сполучених штатів підтримав рішення про виділення Україні фінансової допомоги.
Додає впевненості та мотивації: Зеленський відреагував на рішення Сенату підтримати пакет допомоги для України13.02.24, 15:13 • 47184 перегляди