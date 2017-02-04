Б.Шидло: Польща не погодиться на скасування санкцій проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло виступила на підтримку санкцій ЄС проти РФ, передає УНН з посиланням на Rzeczpospolita.
"Ми не можемо забувати, що введення санкцій проти Росії була прямим наслідком політики Москви, яка порушила міжнародні закони. Ми не погодимося з їх скасуванням, поки політика Кремля не зміниться", - сказала Б.Шидло.
Нагадаємо, постпред США в ООН Н.Хейлі заявила, що США збережуть дію санкцій проти Росії.