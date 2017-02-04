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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 49830 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 123898 перегляди

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Б.Шидло: Польща не погодиться на скасування санкцій проти РФ

Київ • УНН

 • 11023 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло виступила на підтримку санкцій ЄС проти РФ, передає УНН з посиланням на Rzeczpospolita.

Б.Шидло: Польща не погодиться на скасування санкцій проти РФ

"Ми не можемо забувати, що введення санкцій проти Росії була прямим наслідком політики Москви, яка порушила міжнародні закони. Ми не погодимося з їх скасуванням, поки політика Кремля не зміниться", - сказала Б.Шидло.

Нагадаємо, постпред США в ООН Н.Хейлі заявила, що США збережуть дію санкцій проти Росії.

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