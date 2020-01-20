Авіакатастрофа у Казахстані: авіакомпанія не мала грошей на нові запчастини літаків

“Було встановлено, що АТ Bek Air не змогло контролювати підтримання льотної придатності повітряного флоту шляхом повного і належного ведення обліку. Відомості технічних журналів не відповідають даним процесу перенесення компонентів з одного повітряного судна на інше. Звіти показують, що АТ Bek Air регулярно використовує цей процес , коли компоненти одного літака знімаються для установки на інше повітряне судно”, — йдеться в повідомленні.

Відзначено, що ці дії викликають питання про облік напрацювання компонентів і реєстрації годин експлуатації. “Також це свідчить про нездатність АТ Bek Air отримувати запасні частини через нестачу фінансування або складності отримання запасних частин для старих літаків”, — пояснили в прес-службі.

За даними відомства, ще однією проблемою льотної придатності є значна кількість замін агрегатів з одного літака на інший, а також відсутність інвентарного контролю, необхідного для їх управління. “Цей процес не контролюється належним чином, що потребують подальшого вивчення питань з технічного обслуговування і ремонту повітряних суден авіакомпанії. Також існує безліч інших порушень, таких як статус ELT (аварійний радіомаяк), нестача протипожежного захисту вантажних відсіків, рятувальних жилетів і так далі, які застосовні до всіх літаків”, — уточнили в відомстві.

Сертифікати льотної придатності авіакомпанії не можуть бути відновлені до усунення виявлених порушень, додали в міністерстві.

Додамо, що названо причину падіння лайнера Bek Air.