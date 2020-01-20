Авиакатастрофа в Казахстане: авиакомпания не имела денег на новые запчасти самолетов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Авиационная администрация Казахстана в ходе проверки авиакомпании Bek Air, самолет которой потерпел крушение 27 декабря 2019 года, выявила, что компания не могла контролировать летную годность флота, в том числе из-за отсутствия финансов для покупки запчастей. Об этом сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана в понедельник, передает УНН.
“Было установлено, что АО Bek Air не смогло контролировать поддержание летной годности воздушного флота путем полного и надлежащего ведения учета. Сведения технических журналов не соответствуют данным процесса переноса компонентов с одного воздушного судна на другое. Отчеты показывают, что АО Bek Air регулярно использует этот процесс, когда компоненты одного самолета снимаются для установки на другое воздушное судно”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что эти действия вызывают вопросы об учете наработки компонентов и регистрации часов эксплуатации. “Также это свидетельствует о неспособности АО Bek Air получать запасные части из-за недостатка финансирования или сложности получения запасных частей для старых самолетов”, — пояснили в пресс-службе.
По данным ведомства, еще одной проблемой летной годности является существенное количество замен агрегатов с одного самолета на другой, а также отсутствие инвентарного контроля, необходимого для их управления. “Этот процесс не контролируется должным образом, что потребует дальнейшего изучения вопросов по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов авиакомпании. Также существует множество других нарушений, таких как статус ELT (аварийный радиомаяк), нехватка противопожарной защиты грузовых отсеков, спасательных жилетов и так далее, которые применимы ко всем самолетам”, — уточнили в ведомстве.
Сертификаты летной годности авиакомпании не могут быть восстановлены до устранения выявленных нарушений, добавили в министерстве.
Добавим, что названа причина падения лайнера Bek Air.