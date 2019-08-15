Аварійна посадка літака "Москва-Сімферополь": у лікарні 10 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Десять людей госпіталізовано після аварійної посадки в російському Підмосков'ї літака А321, який здійснював рейс "Москва-Сімферополь". Про це УНН повідомляє з посиланням на "Говорит Москва".
Серед них троє дітей, повідомили в пресслужбі москвоского главку МНС РФ.
Постраждалі доставляються в Раменську лікарню, у них удари і садна.
За останніми даними, літак авіакомпанії "Уральські авіалінії" при зльоті зіткнувся зі зграєю чайок і сів у кукурудзяному полі на відстані понад кілометр від ВВП, повідомляє Росавіація.
На борту перебували 226 осіб, у тому числі шість дітей. Усі пасажири були евакуйовані.
В аеропорту Жуковський (Москва), звідки вилетів літак, розповіли, що пасажирів доставляють в аеропорт, пише E1.RU.
"За нашою інформацією, пілот діяв надзвичайно професійно. Загиблих немає, можливо, є постраждалі, але в жодному разі не йдеться про якісь серйозні травми. Зараз всі пасажири евакуйовані, за ними вже виїхали автобуси з аеропорту. В аеропорту готується зона, де ми зможемо тимчасово розмістити людей", - відзначили в пресслужбі аеропорту.
Московська міжрегіональна транспортна прокуратура почала перевірку після інциденту.