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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Атака рф на Миколаїв: мешканців пошкоджених будинків планується відселити

Київ • УНН

 • 21645 перегляди

Під час ракетної атаки на Миколаїв пошкоджено будинки, ринок та інфраструктурний об'єкт, комунальники працюють над ліквідацією наслідків, планується відселення мешканців.

Атака рф на Миколаїв: мешканців пошкоджених будинків планується відселити

Внаслідок атаки рф на Миколаїв постраждали будинки, ринок, інфраструктурний об’єкт. Із пошкоджених будинків планується відселити частину людей, адже в них повилітали вікна, двері і навіть деякі перестінки. Велика кількість пошкоджених дахів. Про це розповів мер Миколаєва Олександр Сенкевич в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Вночі пролунали вибухи. Є постраждалі, одна жінка загинула. Атакували два райони Миколаєва - один інфраструктурний об’єкт і ринок. В одному з районів вогнеборці всю ніч гасили пожежу. Постраждала велика площа… Жодних військових, або інших об’єктів, пов’язаних з військовою інфраструктурою тут немає

- сказав Сєнкевич.

Він також зазначив, що у місті планують відселення людей з пошкоджених вибухами будинків.

В один із районів вже не вперше попадають ракети. У людей повилітали вікна, двері і навіть деякі перестінки. Велика кількість пошкоджених дахів. Зараз комунальні підприємства займаються встановленням тимчасових ОСБ-плит на місце вікон. Допомагають закривати дахи та допомагають розгрібати сміття, яке залишилося після вибухів

- додав Сєнкевич.

Нагадаємо

Близько 02:30 ночі Миколаїв зазнав атак з використанням ракет типу С-300. Одна жінка загинула, а 16 осіб отримали поранення, з яких трьом була надана амбулаторна допомога.

Також вибух у Миколаєві стався вдень 15 жовтня, після оголошення повітряної тривоги по всій Україні. Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку через зліт ворожого МіГ-31К.

На території 3 областей вночі було виявлено проліт 8 ворожих дронів, а також ракет Х-59 – ОК "Північ"15.10.24, 11:05 • 14954 перегляди

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
Ракетна система С-300
МіГ-31
Україна
Миколаїв
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