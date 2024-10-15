Атака рф на Миколаїв: мешканців пошкоджених будинків планується відселити
Київ • УНН
Під час ракетної атаки на Миколаїв пошкоджено будинки, ринок та інфраструктурний об'єкт, комунальники працюють над ліквідацією наслідків, планується відселення мешканців.
Внаслідок атаки рф на Миколаїв постраждали будинки, ринок, інфраструктурний об’єкт. Із пошкоджених будинків планується відселити частину людей, адже в них повилітали вікна, двері і навіть деякі перестінки. Велика кількість пошкоджених дахів. Про це розповів мер Миколаєва Олександр Сенкевич в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Вночі пролунали вибухи. Є постраждалі, одна жінка загинула. Атакували два райони Миколаєва - один інфраструктурний об’єкт і ринок. В одному з районів вогнеборці всю ніч гасили пожежу. Постраждала велика площа… Жодних військових, або інших об’єктів, пов’язаних з військовою інфраструктурою тут немає
Він також зазначив, що у місті планують відселення людей з пошкоджених вибухами будинків.
В один із районів вже не вперше попадають ракети. У людей повилітали вікна, двері і навіть деякі перестінки. Велика кількість пошкоджених дахів. Зараз комунальні підприємства займаються встановленням тимчасових ОСБ-плит на місце вікон. Допомагають закривати дахи та допомагають розгрібати сміття, яке залишилося після вибухів
Нагадаємо
Близько 02:30 ночі Миколаїв зазнав атак з використанням ракет типу С-300. Одна жінка загинула, а 16 осіб отримали поранення, з яких трьом була надана амбулаторна допомога.
Також вибух у Миколаєві стався вдень 15 жовтня, після оголошення повітряної тривоги по всій Україні. Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку через зліт ворожого МіГ-31К.
На території 3 областей вночі було виявлено проліт 8 ворожих дронів, а також ракет Х-59 – ОК "Північ"15.10.24, 11:05 • 14954 перегляди