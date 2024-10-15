На території 3 областей вночі було виявлено проліт 8 ворожих дронів, а також ракет Х-59 – ОК "Північ"
Київ • УНН
Над Сумщиною, Полтавщиною та Чернігівщиною зафіксовано проліт 8 БпЛА типу "Шахед", 3 з яких збито. Також помічено крилаті ракети Х-59, але цілі були локаційно втрачені.
Над зоною відповідальності ОТУ "Сіверськ" ворог запустив вночі майже 10 "шахедів", частина з яких була збита на Сумщині, Полтавщині та Чернігівщни. Крім того зафіксовано проліт крилатих ракет, втім цілі були локаційно втрачені. Інформації щодо пошкоджень. руйнувань та постраждалих не передавалось.
Пише УНН із посиланням на пресслужбу Оперативного командування "Північ".
У ніч на 15 жовтня 2024 року над зоною відповідальності ОТУ "Сіверськ" зафіксовано проліт 8 ворожих БпЛА, ймовірно типу "Шахед". Із них два збили над Сумщиною і Полтавщиною силами та засобами ОТУ "Сіверськ", один - силами та засобами повітряного командування над Чернігівщиною
Також ідеться про крилаті ракети, ймовірно типу Х-59, але за даними ОК "Північ", - цілі були локаційно втрачені.
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