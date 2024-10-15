На территории 3 областей ночью был обнаружен пролет 8 вражеских дронов, а также ракет Х-59 - ОК «Север»
Киев • УНН
Над Сумщиной, Полтавщиной и Черниговщиной зафиксирован пролет 8 БпЛА типа «Шахед», 3 из которых сбиты. Также замечены крылатые ракеты Х-59, но цели были локально потеряны.
Над зоной ответственности ОТГ «Северск» враг запустил ночью почти 10 «шахедов», часть из которых была сбита на Сумщине, Полтавщине и Черниговщине. Кроме того зафиксирован пролет крылатых ракет, впрочем цели были локально потеряны. Информации о повреждениях, разрушениях и пострадавших не передавалось.
Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Оперативного командования «Север».
В ночь на 15 октября 2024 года над зоной ответственности ОТГ «Северск» зафиксирован пролет 8 вражеских БПЛА, вероятно типа «Шахед». Из них два сбили над Сумщиной и Полтавщиной силами и средствами ОТГ «Северск», один - силами и средствами воздушного командования над Черниговщиной
Также речь идет о крылатых ракетах, вероятно типа Х-59, но по данным ОК «Север», - цели были локально потеряны.
СБУ задержала агентов рф, которые корректировали ракетные удары по Полтавщине и Сумщине14 октября 2024, 07:52 • 12929 просмотров
Отмечается, что к отражению нападения привлекались зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы ВСУ. Предварительно информация о повреждениях, разрушениях и пострадавших не поступала.
В Кировоградской области сбили два вражеских дрона15 октября 2024, 06:18 • 10114 просмотров