У Миколаєві пролунав вибух після попередження про ракетну небезпеку
Київ • УНН
У Миколаєві стався вибух після оголошення повітряної тривоги по всій Україні. Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку через зліт ворожого МіГ-31К.
Вибух пролунав у Миколаєві після оголошення повітряної тривоги по всій Україні через ракетну небезпеку, повідомляє УНН.
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У Миколаєві чутно вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Раніше у Повітряних силах попередили про ракетну небезпека по всій території України через зліт ворожого МіГ-31К.
"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!", - йшлось у повідомленні ПС ЗСУ у Telegram.
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