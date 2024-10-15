В Николаеве прогремел взрыв после предупреждения о ракетной опасности
Киев • УНН
В Николаеве произошел взрыв после объявления воздушной тревоги по всей Украине. Воздушные силы предупредили о ракетной опасности из-за взлета вражеского МиГ-31К.
Взрыв прогремел в Николаеве после объявления воздушной тревоги по всей Украине из-за ракетной опасности, сообщает УНН.
Детали
В Николаеве слышен взрыв, сообщают корреспонденты Общественного.
Ранее в Воздушных силах предупредили о ракетной опасности по всей территории Украины из-за взлета вражеского МиГ-31К.
«Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!», - говорилось в сообщении ВС ВСУ в Telegram.
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