В Николаеве прогремел взрыв после предупреждения о ракетной опасности

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Фирма, ранее ремонтировавшая детсады и коллекторы, получит сотни миллионов от «Центрэнерго» на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС и поставку сантехники
  •  52251 просмотра

Фирма, ранее ремонтировавшая детсады и коллекторы, получит сотни миллионов от «Центрэнерго» на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС и поставку сантехники

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?
  •  109358 просмотра

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

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НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса
  •  118518 просмотра

НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса

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Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной
  •  133125 просмотра

Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной

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Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября
14 октября 2024, 07:21  •  138233 просмотра

Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы
14 октября 2024, 00:59  •  140128 просмотра

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы

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Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
12 октября 2024, 11:21  •  158009 просмотра

Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
11 октября 2024, 13:16  •  176855 просмотра

Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

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Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
11 октября 2024, 10:16  •  182865 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

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Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  193559 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Николаеве прогремел взрыв после предупреждения о ракетной опасности

В Николаеве прогремел взрыв после предупреждения о ракетной опасности

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 08:10  •  8242 просмотра

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В Николаеве произошел взрыв после объявления воздушной тревоги по всей Украине. Воздушные силы предупредили о ракетной опасности из-за взлета вражеского МиГ-31К.

Взрыв прогремел в Николаеве после объявления воздушной тревоги по всей Украине из-за ракетной опасности, сообщает УНН

Детали 

В Николаеве слышен взрыв, сообщают корреспонденты Общественного.

Ранее в Воздушных силах предупредили о ракетной опасности по всей территории Украины из-за взлета вражеского МиГ-31К.

«Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!», - говорилось в сообщении ВС ВСУ в Telegram.

Ракетная атака врага на Николаев: количество раненых возросло до 2315 октября 2024, 07:48 • 7377 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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