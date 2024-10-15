Атака рф на Николаев: жителей поврежденных домов планируется отселить
Киев • УНН
Во время ракетной атаки на Николаев повреждены дома, рынок и инфраструктурный объект, коммунальщики работают над ликвидацией последствий, планируется отселение жителей.
В результате атаки рф на Николаев пострадали дома, рынок, инфраструктурный объект. Из поврежденных домов планируется отселить часть людей, ведь в них повылетали окна, двери и даже некоторые перестенки. Большое количество поврежденных крыш. Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Ночью прогремели взрывы. Есть пострадавшие, одна женщина погибла. Атаковали два района Николаева - один инфраструктурный объект и рынок. В одном из районов пожарные всю ночь тушили пожар. Пострадала большая площадь... Никаких военных, или других объектов, связанных с военной инфраструктурой здесь нет
Он также отметил, что в городе планируют отселение людей из поврежденных взрывами домов.
В один из районов уже не впервые попадают ракеты. У людей повылетали окна, двери и даже некоторые перестенки. Большое количество поврежденных крыш. Сейчас коммунальные предприятия занимаются установкой временных ОСБ-плит на место окон. Помогают закрывать крыши и помогают разгребать мусор, который остался после взрывов
Напомним
Около 02:30 ночи Николаев подвергся атакам с использованием ракет типа С-300. Одна женщина погибла, а 16 человек получили ранения, из которых троим была оказана амбулаторная помощь.
Также взрыв в Николаеве произошел днем 15 октября, после объявления воздушной тревоги по всей Украине. Воздушные силы предупредили о ракетной опасности из-за взлета вражеского МиГ-31К.
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