Атака рф на Николаев: жителей поврежденных домов планируется отселить

В результате атаки рф на Николаев пострадали дома, рынок, инфраструктурный объект. Из поврежденных домов планируется отселить часть людей, ведь в них повылетали окна, двери и даже некоторые перестенки. Большое количество поврежденных крыш. Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Ночью прогремели взрывы. Есть пострадавшие, одна женщина погибла. Атаковали два района Николаева - один инфраструктурный объект и рынок. В одном из районов пожарные всю ночь тушили пожар. Пострадала большая площадь... Никаких военных, или других объектов, связанных с военной инфраструктурой здесь нет

Он также отметил, что в городе планируют отселение людей из поврежденных взрывами домов.

В один из районов уже не впервые попадают ракеты. У людей повылетали окна, двери и даже некоторые перестенки. Большое количество поврежденных крыш. Сейчас коммунальные предприятия занимаются установкой временных ОСБ-плит на место окон. Помогают закрывать крыши и помогают разгребать мусор, который остался после взрывов