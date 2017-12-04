Журналист назвал возможные даты следующего саммита Восточного партнерства

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 19180 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 34514 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103477 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 111733 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 133034 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107100 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108586 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113268 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117455 просмотра

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9 марта, 17:47 • 123216 просмотра

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Журналист назвал возможные даты следующего саммита Восточного партнерства

Журналист назвал возможные даты следующего саммита Восточного партнерства

Киев  •  УНН

 • 15746 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Следующий саммит Восточного партнерства состоится или летом 2019 года, или в первой половине 2020 года. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter, передает УНН.

"Следующий саммит Восточного партнерства состоится или летом 2019 под председательством Туска (председателя Евросовета Дональда Туска - ред.), или в первой половине 2020 года с новым председателем Совета". Возможно, снова в Брюсселе", - написал Р.Йозвяк.

Напомним, 24 ноября прошел саммит "Восточного партнерства" с участием руководителей институтов ЕС и шести стран-участниц программы, среди которых Армения, Азербайджан, Грузия, Украина, Молдова и Беларусь. Руководители двух последних государств отказались ехать на саммит.

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The next #EaP summit will take place either in the summer of 2019 under the chairmanship of Tusk or first half of 2020 with a new Council president. Can be in Brussels again. #Ukraine #Georgia #Moldova #Armenia #Azerbaijan #Belarus

- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 4 декабря 2017 г.

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