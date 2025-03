Журналист назвал возможные даты следующего саммита Восточного партнерства

"Следующий саммит Восточного партнерства состоится или летом 2019 под председательством Туска (председателя Евросовета Дональда Туска - ред.), или в первой половине 2020 года с новым председателем Совета". Возможно, снова в Брюсселе", - написал Р.Йозвяк.

Напомним, 24 ноября прошел саммит "Восточного партнерства" с участием руководителей институтов ЕС и шести стран-участниц программы, среди которых Армения, Азербайджан, Грузия, Украина, Молдова и Беларусь. Руководители двух последних государств отказались ехать на саммит.

The next #EaP summit will take place either in the summer of 2019 under the chairmanship of Tusk or first half of 2020 with a new Council president. Can be in Brussels again. #Ukraine #Georgia #Moldova #Armenia #Azerbaijan #Belarus

- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 4 декабря 2017 г.