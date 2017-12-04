Журналіст назвав можливі дати наступного саміту Східного партнерства
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Наступний саміт Східного партнерства відбудеться або влітку 2019 року, або у першій половині 2020 року. Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter, передає УНН.
"Наступний саміт Східного партнерства відбудеться або влітку 2019 року під головуванням Туска (голови Євроради Дональда Туска - ред.), або у першій половині 2020 року з новим головою Ради". Можливо, знову у Брюсселі", - написав Р.Йозвяк.
Нагадаємо, 24 листопада пройшов саміт “Східного партнерства” за участі керівників інституцій ЄС та шести країн-учасниць програми, серед яких Вірменія, Азербайджан, Грузія, Україна, Молдова та Білорусь. Керівники двох останніх держав відмовилися їхати на саміт.
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The next #EaP summit will take place either in the summer of 2019 under the chairmanship of Tusk or first half of 2020 with a new Council president. Can be in Brussels again. #Ukraine #Georgia #Moldova #Armenia #Azerbaijan #Belarus— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 4 декабря 2017 г.