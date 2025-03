Жителям ЕС советуют “переключиться” с красного мяса на белое

Детали

“Продукты животного происхождения, в особенности — красное мясо, более ресурсоемки и вредны для окружающей среды, чем та же растительная пища. Если вы хотите уменьшить влияние своего рациона на окружающую среду ешьте меньше красного мяса и молочных продуктов”, — говорится в сообщении.

Также в EUFIC советуют заменить красное мясо белым. И приводят, в качестве примера, данные о влиянии производства всех видов мяса на окружающую среду.

Animal products, especially red meat, are generally more resource-intensive & environmentally impactful than #plantbased food.



So, if you want to reduce the footprint of your diet, eat less meat & dairy, or switch from beef to chicken, pork, or plant-based alternatives. pic.twitter.com/UsDwwob4xC

— EUFIC (@EUFIC) January 13, 2022

Добавим

Недавно обновленная политика ЕС по продвижению продуктов питания связывает потребление красного мяса с повышенным риском развития рака.

Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.