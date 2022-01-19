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Жителям ЄС радять "переключитися" з червоного м'яса на біле

Жителям ЄС радять "переключитися" з червоного м'яса на біле

Київ • УНН

 • 20314 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Виробництво курятини завдає набагато меншої шкоди навколишньому середовищу, ніж виробництво яловичини. Про це у своєму Twitter повідомила Європейська рада з інформації про продукти харчування (EUFIC), передає УНН.

Деталі

“Продукти тваринного походження, особливо-червоне м’ясо, більш ресурсоємні і шкідливі для навколишнього середовища, ніж та ж рослинна їжа. Якщо ви хочете зменшити вплив свого раціону на навколишнє середовище їжте менше червоного м’яса і молочних продуктів”, — йдеться в повідомленні.

Також в EUFIC радять замінити червоне м’ясо білим. І наводять, як приклад, дані про вплив виробництва всіх видів м’яса на навколишнє середовище.

Animal products, especially red meat, are generally more resource-intensive & environmentally impactful than#plantbasedfood.

So, if you want to reduce the footprint of your diet, eat less meat & dairy, or switch from beef to chicken, pork, or plant-based alternatives.pic.twitter.com/UsDwwob4xC

— EUFIC (@EUFIC)January 13, 2022

Додамо

Нещодавно оновлена політика ЄС щодо просування продуктів харчування пов’язує споживання червоного м’яса з підвищеним ризиком розвитку раку.

Червоне м’ясо — всі види м’яса (м’язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.

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