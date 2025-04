Жителям ЄС радять "переключитися" з червоного м'яса на біле

Деталі

“Продукти тваринного походження, особливо-червоне м’ясо, більш ресурсоємні і шкідливі для навколишнього середовища, ніж та ж рослинна їжа. Якщо ви хочете зменшити вплив свого раціону на навколишнє середовище їжте менше червоного м’яса і молочних продуктів”, — йдеться в повідомленні.

Також в EUFIC радять замінити червоне м’ясо білим. І наводять, як приклад, дані про вплив виробництва всіх видів м’яса на навколишнє середовище.

Додамо

Нещодавно оновлена політика ЄС щодо просування продуктів харчування пов’язує споживання червоного м’яса з підвищеним ризиком розвитку раку.

Червоне м’ясо — всі види м’яса (м’язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.