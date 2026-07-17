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Зеленский уволил Хмару с должности и.о. главы СБУ и начальника центра "А"

Киев • УНН

 • 1270 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Евгения Хмару с должности и.о. главы СБУ и начальника Центра спецопераций "А". Ранее правительство назначило Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны.

Зеленский уволил Хмару с должности и.о. главы СБУ и начальника центра "А"

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Евгения Хмару, которого сегодня Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности министра обороны, с должности и.о. главы Службы безопасности Украины и с должности начальника Центра специальных операций "А" СБУ. Об этом передает УНН со ссылкой на соответствующие указы Президента. 

"Уволить Хмару Евгения Леонидовича от временного исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины", - говорится в указе №619/2026. 

Указом №620/2026, Хмара уволен с должности начальника Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины.

Напомним 

Верховная Рада назначила Сергея Корецкого новым Премьер-министром Украины вместо Юлии Свириденко, которая была уволена с этой должности.

Верховная Рада назначила новый состав Кабинета министров во главе с премьер-министром Сергеем Корецким. 

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны, продолжить реформирование сферы обороны и обеспечить Украине все те результаты. 

Правительство назначило Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны и Андрея Сибигу - временно исполняющим обязанности министра иностранных дел. 

Павел Башинский

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Владимир Зеленский
Украина