Зеленский уволил Хмару с должности и.о. главы СБУ и начальника центра "А"

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Евгения Хмару, которого сегодня Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности министра обороны, с должности и.о. главы Службы безопасности Украины и с должности начальника Центра специальных операций "А" СБУ. Об этом передает УНН со ссылкой на соответствующие указы Президента.

"Уволить Хмару Евгения Леонидовича от временного исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины", - говорится в указе №619/2026.

Указом №620/2026, Хмара уволен с должности начальника Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины.

Напомним

Верховная Рада назначила Сергея Корецкого новым Премьер-министром Украины вместо Юлии Свириденко, которая была уволена с этой должности.

Верховная Рада назначила новый состав Кабинета министров во главе с премьер-министром Сергеем Корецким.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны, продолжить реформирование сферы обороны и обеспечить Украине все те результаты.

Правительство назначило Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны и Андрея Сибигу - временно исполняющим обязанности министра иностранных дел.