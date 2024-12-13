Зеленский провел заседание Технологической Ставки: сосредоточились на защите неба
Киев • УНН
Президент Украины провел первое заседание Технологической Ставки с фокусом на защиту неба от вражеских атак. На встрече обсудили противодействие "шахедам" и ракетам с участием ученых и производителей оружия.
Президент Украины Владимир Зеленский провел первую встречу Технологической Ставки. По его словам, это было фактически учредительное заседание, передает УНН.
«Специальный формат внедрения инноваций для обороны с участием ученых и производителей оружия, разработчиков технологических решений для наших Сил обороны и безопасности Украины. Конечно, были и все необходимые командующие и представители армии, разведки и Сил безопасности», - сообщил Зеленский.
Президент добавил, что сегодня сосредоточились на первой, ключевой задаче, а именно на защите неба.
Зеленский провел заседание Ставки: контракты на производство оружия, дроны и ракетная программа3 дек. 2024, 13:36 • 19502 просмотра
«Это противодействие «шахедам» и ракетам», - подчеркнул Зеленский.
Кроме того, по его словам, уже состоялся длительный и довольно детальный разговор по этим вопросам, есть уже первые контуры того, каким образом можем дополнительно усилить защиту.
«На следующей Технологической Ставке должны быть представлены конкретные решения. Благодарен всем привлеченным участникам», - резюмировал Зеленский.