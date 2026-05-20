Зеленский провел разговор со Стармером на фоне ослабления нефтяных санкций против РФ
Киев • УНН
Президент Украины и премьер Британии скоординировали дипломатические позиции относительно войны. Разговор состоялся на фоне ослабления Лондоном нефтяных санкций против РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует УНН.
Детали
Зеленский, в частности, выразил благодарность "за всю ту поддержку, которую Британия оказывает Украине, нашей защите жизни".
Скоординировали позиции на дипломатическом треке относительно российской войны против Украины – стараемся активизировать содержательную дипломатию. Договорились о будущих контактах
Контекст
Великобритания разрешила импорт топлива из российской нефти через третьи страны. Решение объясняют дефицитом на рынке и ростом мировых цен.
Впоследствии в Офисе Президента Украины сообщили, что Киев ведет "очень активные" переговоры с Великобританией относительно решения ослабить санкции на российскую нефть.
