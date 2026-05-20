Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Зеленский провел разговор со Стармером на фоне ослабления нефтяных санкций против РФ

Киев • УНН

 • 956 просмотра

Президент Украины и премьер Британии скоординировали дипломатические позиции относительно войны. Разговор состоялся на фоне ослабления Лондоном нефтяных санкций против РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует УНН.

Зеленский, в частности, выразил благодарность "за всю ту поддержку, которую Британия оказывает Украине, нашей защите жизни".

Скоординировали позиции на дипломатическом треке относительно российской войны против Украины – стараемся активизировать содержательную дипломатию. Договорились о будущих контактах

- рассказал Президент.

Великобритания разрешила импорт топлива из российской нефти через третьи страны. Решение объясняют дефицитом на рынке и ростом мировых цен.

Впоследствии в Офисе Президента Украины сообщили, что Киев ведет "очень активные" переговоры с Великобританией относительно решения ослабить санкции на российскую нефть.

Британия извиняется за "неуклюжее" обращение с ослаблением санкций против рф — СМИ20.05.26, 19:37 • 2700 просмотров

