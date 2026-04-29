Зеленский отреагировал на призыв Чарльза III в Конгрессе США к поддержке Украины
Киев • УНН
Президент поблагодарил короля Чарльза III за призыв к единству в Конгрессе США. Монарх подчеркнул необходимость непоколебимой помощи для Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил короля Чарльза III за призыв поддержать Украину во время выступления в Конгрессе США, пишет УНН.
Я благодарю Его Величество короля Чарльза III, Соединенное Королевство и все доблестные американские сердца за этот громкий призыв к единству в поддержку Украины по ту сторону Атлантики. Это именно то, что нужно для установления достойного и прочного мира в Украине и всей Европе. Народ Украины глубоко ценит всю поддержку, оказанную Соединенным Королевством и Соединенными Штатами. Спасибо
Дополнение
Его заявление прозвучало после того, как король Великобритании Чарльз во время выступления в Конгрессе США подчеркнул, что "Украине нужна наша непоколебимая поддержка".
