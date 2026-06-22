Заместитель председателя польского Сената отказался от наград Украины в знак протеста

Вице-маршалок Сената Польши Михал Каминьский заявил о возвращении двух государственных наград Украины на фоне решения отказов украинских президентов и других политиков от польских наград. Об этом он написал в письме послу Украины, сообщает 300Polityka, передает УНН.

Детали

Уважаемый господин посол, в связи с действиями и заявлениями Президента Украины Владимира Зеленского, которые поддержали все бывшие президенты Украины и подавляющее большинство украинского политического класса, я решил вернуть две государственные награды Украины, которыми я был отмечен за мою деятельность по европейской интеграции Украины - написал Каминьский.

Он заявил, что принял эти награды как знак благодарности за многолетнюю преданность делу построения стратегического партнерства между Польшей и Украиной.

По его словам, Польша была адвокатом Украины в Европе в то время, когда многие европейские политики сдержанно относились к украинским устремлениям, а также отметил, что Польша поддерживала Украину политически, дипломатически и экономически, последовательно стремясь к ее присутствию в евроатлантических и европейских структурах.

Годами мы сознательно преуменьшали исторические споры, признавая, что будущее польско-украинских отношений требует ответственности и доброй воли. К сожалению, сегодня трудно устоять перед впечатлением, что эта добрая воля не была встречена с должной взаимностью. (...) Мое удивление и разочарование еще больше от того, что после лет такой огромной поддержки со стороны Польши и всей Европы Украина до сих пор не решилась однозначно осудить виновников Волынской резни и массовых убийств, совершенных ОУН и УПА против граждан Республики Польша. Трудно понять, почему Украина продолжает находить национальных героев в кругах, ответственных за одну из самых трагических глав в истории польско-украинских отношений. Еще труднее понять, почему в 21 веке лиц, связанных с этими преступлениями, часто представляют как образцы патриотизма для следующих поколений украинцев - добавил Каминьский.

Он заявил, что возвращает награды с глубоким сожалением, но также и с убеждением, что настоящее партнерство между народами может быть построено только на фундаменте правды, уважения к жертвам и взаимной честности.

Напомним

Президент Польши Кароль Навроцкий решил лишить Президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла и подчеркнул, что в польско-украинских отношениях есть границы, которые нельзя переступать.

Решение принято после того, как Навроцкий заявил, что критически относится к решению Президента Украины Владимира Зеленского о присвоении украинскому подразделению Сил специальных операций названия "имени Героев УПА".

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ название "имени Героев УПА" в конце мая.

Орден Белого Орла Владимиру Зеленскому в 2023 году вручил тогдашний президент Польши Анджей Дуда.

В Офисе Президента прокомментировали решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Президента Украины Владимира Зеленского ранее врученного ему польского ордена Белого Орла. Руководитель ОП Кирилл Буданов назвал это "подарком для московского агрессора", добавил, что Украина даст оценку этому событию, и отказался от собственной польской награды - золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей".