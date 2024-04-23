За сутки рф нанесла 6 ракетных ударов, 77 авиационных атак, около 100 залповых обстрелов

За сутки произошло 86 боевых столкновений. рф нанесла 6 ракетных и 77 авиационных ударов. Осуществлено около 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки произошло 86 боевых столкновений, в результате которых россияне нанесли 6 ракетных и 77 авиационных ударов, а также совершили около 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Поэтому были зафиксированы авиационные удары по населенным пунктам Золочев, Волчанск, Приколотное, Дергачи, Сеньково Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Северск, Спирное, Ивановское, Нью-Йорк, Новокалиново, Бердичи, Александрополь, Семеновка, Ильинка, Нетайлово, Карловка, Водяное, Константиновка, Новомихайловка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Орехов, Малая Токмачка Запорожской области; Новоберислав, Берислав, Красный Маяк Херсонской области. Под артиллерийским обстрелом оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на направлениях:

Волынский и Полесский: без изменений.

Северский и Слобожанский: противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

Купянский: враг наступательных действий не вел.

Лиманский: оккупанты 19 раз атаковали в районах населенных пунктов Донецкой области и Серебрянского лесничества на Луганщине.

Бахмутский: Защитники отбили 16 атак вражеских войск в районах населенных пунктов Донецкой области.

Авдеевский: Украинские Силы отбили 18 атак противника в Донецкой области.

Новопавловский: россияне более 20 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

Ореховский: вражеские силы 3 раза атаковали позиции наших защитников в районах Донецкой и Запорожской областей.

Херсонский: оккупанты совершили 7 безуспешных штурмов позиций ВСУ.

Добавим

Авиация Сил обороны нанесла удары по 2 зенитно-ракетных комплексах и 16 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск было нанесено поражение по 1 пункту управления, 2 средствам ПВО и 1 району сосредоточения личного состава российских оккупантов.

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