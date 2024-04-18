За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 57 авиационных атак, 89 залповых обстрелов

За сутки произошло 87 боевых столкновений. рф нанесла 4 ракетных и 57 авиационных ударов. Совершено 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки произошло 87 боевых столкновений, в результате которых россияне нанесли 4 ракетных и 57 авиационных ударов, а также совершили 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Поэтому были зафиксированы авиационные удары по населенным пунктам Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Под артиллерийским обстрелом оказались более 129 населенных пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на направлениях:

Волынский и Полесский: без изменений.

Северский и Слобожанский: противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

Купянский: враг 4 раза атаковал позиции ВСУ в районе Харьковской области.

Лиманский: Защитники отбили 3 атаки противника в районах населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Бахмутский: Украинские Силы отбили 24 атаки оккупантов в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

Авдеевский: ВСУ отбили 19 атак врага в Донецкой области.

Новопавловский: россияне 23 раза пытался прорвать оборону наших войск.

Ореховский: вражеские силы 5 раз атаковали позиции Защитников в Донецкой области.

Херсонский: оккупанты совершили 3 безуспешных штурма позиций ВСУ.

Добавим

Авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника. Также подразделениями ракетных войск было нанесено поражение по 1 складу боеприпасов и 1 другому важному объекту противника.

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