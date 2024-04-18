За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 57 авиационных атак, 89 залповых обстрелов
Киев • УНН
За минувшие сутки произошло 87 боевых столкновений, во время которых рф нанесла 4 ракетных удара, 57 авиаударов и 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.
За сутки произошло 87 боевых столкновений. рф нанесла 4 ракетных и 57 авиационных ударов. Совершено 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
За прошедшие сутки произошло 87 боевых столкновений, в результате которых россияне нанесли 4 ракетных и 57 авиационных ударов, а также совершили 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
Поэтому были зафиксированы авиационные удары по населенным пунктам Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Под артиллерийским обстрелом оказались более 129 населенных пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Ситуация на направлениях:
Волынский и Полесский: без изменений.
Северский и Слобожанский: противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах.
Купянский: враг 4 раза атаковал позиции ВСУ в районе Харьковской области.
Лиманский: Защитники отбили 3 атаки противника в районах населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.
Бахмутский: Украинские Силы отбили 24 атаки оккупантов в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.
Авдеевский: ВСУ отбили 19 атак врага в Донецкой области.
Новопавловский: россияне 23 раза пытался прорвать оборону наших войск.
Ореховский: вражеские силы 5 раз атаковали позиции Защитников в Донецкой области.
Херсонский: оккупанты совершили 3 безуспешных штурма позиций ВСУ.
Добавим
Авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника. Также подразделениями ракетных войск было нанесено поражение по 1 складу боеприпасов и 1 другому важному объекту противника.
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