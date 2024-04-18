Сирский обсудил с Верховным главнокомандующим ВС НАТО насущные потребности и противовоздушную оборону Украины

Провел важный разговор с Председателем Европейского командования Вооруженных сил США и Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи. Об этом сообщает Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Александр Сырский, передает УНН.

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Во время разговора генерал Сырский проинформировал американского коллегу о последних событиях на фронте и насущных потребностях Украины, включая современные средства противовоздушной обороны, артиллерию, боеприпасы и тяжелую бронетехнику.

Обсудили усиление военно-технического сотрудничества с США и другими союзниками, укрепление украинских средств противовоздушной обороны, пополнение боеприпасов. Обменялись мнениями относительно тактической ситуации на поле боя.

Поблагодарил США и партнеров по НАТО за поддержку Украины, особенно в сферах, которые сегодня больше всего влияют на усиление обороноспособности Украины. - проинформировал Александр Сырский.

Главнокомандующий отметил, что разговор состоялся в дружеской, конструктивной обстановке.

Сырский и Умеров доложили Зеленскому о фронтовой ситуации и защитных действиях