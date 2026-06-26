За сутки на фронте зафиксировано 205 атак, наиболее интенсивные бои на Покровском и Славянском направлениях - Генштаб

В течение текущих суток на фронте зафиксировано 205 боевых столкновений. Больше всего — на Покровском направлении (28). Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Всего в течение текущих суток зафиксировано 205 боевых столкновений. Агрессор нанес три ракетных удара с применением шести ракет, 56 авиационных ударов (170 управляемых авиационных бомб), привлек для ударов 5936 дронов-камикадзе и совершил 2052 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов - сообщили в Генштабе.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло девять боестолкновений с противником, три боя продолжаются до сих пор. В то же время оккупанты совершили 60 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили пять штурмовых действий захватчиков в районе населенного пункта Старица. Одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении сегодня враг трижды атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Колесниковка, Новоплатоновка и в направлении Богуславки. Все атаки успешно отбиты.

На Лиманском направлении зафиксировано девять вражеских атак. Наши защитники отбили восемь попыток захватчиков продвинуться в районах Ставков, Дробышево, Лимана, Озерного и в направлении Новоегоровки, Шийковки. Одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении противник 24 раза пытался вклиниться в нашу оборону. 21 атака отбита вблизи Калеников, Закитного и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Резниковка, Рай-Александровка. Три боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении зафиксировано одно штурмовое действие оккупантов в направлении населенного пункта Николаевка.

На Константиновском направлении оккупанты совершили одиннадцать атак. Девять штурмов отбито вблизи населенных пунктов Плещеевка, Ильиновка и в направлении Константиновки, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

рф сосредоточила на территории Украины более 721 тыс. солдат - Сырский

На Покровском направлении с начала суток зафиксировано 28 штурмовых действий агрессора. Украинские оборонцы уже отбили 25 атак в районах Родинского, Сергеевки, Удачного, Софиевки, Новоалександровки, Дорожного, Васильевки и в сторону населенных пунктов Торецкое, Затишок, Матяшево, Гришино, Новопавловка, Вольное, Новый Донбасс, Белицкое, Новониколаевка. Три атаки продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня потери врага на Покровском направлении составили 38 оккупантов ликвидированными и 17 ранеными. Обезврежена одна единица автомобильной техники, четыре единицы специальной техники и 218 беспилотных летательных аппаратов. Также повреждена одна артиллерийская система, три единицы автомобильной техники и одна единица специальной техники.

На Александровском направлении противник один раз атаковал в районе Вороного.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 20 атак в районах населенных пунктов Рыбное, Воздвижевка, Гуляйпольское, Святопетровка, Чаривное и в сторону Доброполья, Цветкового. Все штурмы успешно отбиты.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Луговского.

На Приднепровском направлении враг сегодня активности не проявлял.

Для Сил обороны закупают масштабную партию 155-мм артснарядов - Федоров