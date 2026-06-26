Для Сил обороны закупают масштабную партию 155-мм артснарядов - Федоров

Министерство обороны закупит новую масштабную партию 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для Сил обороны Украины. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, пишет УНН.

Еще больше дальнобойной артиллерии для Сил обороны — начинаем закупку новой масштабной партии 155-мм выстрелов

По его словам, "дальнобойные 155-мм артиллерийские выстрелы остаются одним из главных запросов фронта. Именно поэтому по заданию Министерства обороны Агентство оборонных закупок ДОТ объявляет новый конкурентный тендер на закупку 155-мм артиллерийских выстрелов увеличенной дальности".

Федоров проинформировал, что к участию могут присоединиться все производители и поставщики, продукция которых соответствует определенным требованиям. Из соображений безопасности процедура будет проходить в закрытой среде.

Новый тендер на дальнобойные выстрелы — это продолжение системной реформы оборонных закупок. Мы постепенно переводим оборонные закупки на конкурентные тендерные процедуры, чтобы создать прозрачные правила, минимизировать коррупционные риски и эффективнее использовать бюджетные средства.