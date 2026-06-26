Для Сил обороны закупают масштабную партию 155-мм артснарядов - Федоров
Киев • УНН
Министерство обороны объявило новый конкурентный тендер на закупку 155-мм артиллерийских выстрелов увеличенной дальности. Предыдущий тендер позволил сэкономить более 16% и дополнительно закупить десятки тысяч снарядов.
Министерство обороны закупит новую масштабную партию 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для Сил обороны Украины. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, пишет УНН.
Еще больше дальнобойной артиллерии для Сил обороны — начинаем закупку новой масштабной партии 155-мм выстрелов
По его словам, "дальнобойные 155-мм артиллерийские выстрелы остаются одним из главных запросов фронта. Именно поэтому по заданию Министерства обороны Агентство оборонных закупок ДОТ объявляет новый конкурентный тендер на закупку 155-мм артиллерийских выстрелов увеличенной дальности".
Федоров проинформировал, что к участию могут присоединиться все производители и поставщики, продукция которых соответствует определенным требованиям. Из соображений безопасности процедура будет проходить в закрытой среде.
Новый тендер на дальнобойные выстрелы — это продолжение системной реформы оборонных закупок. Мы постепенно переводим оборонные закупки на конкурентные тендерные процедуры, чтобы создать прозрачные правила, минимизировать коррупционные риски и эффективнее использовать бюджетные средства.
Он отметил, что "первым результатом этого подхода стала крупнейшая закупка Агентством дальнобойных 155-мм артиллерийских выстрелов. Конкурентный тендер позволил сэкономить более 16% ожидаемой стоимости закупки. Благодаря этому удалось дополнительно закупить еще десятки тысяч выстрелов для Сил обороны".
"Наша цель — постепенно переводить на конкурентные тендерные процедуры все категории оборонных закупок, где это возможно. Это позволит более эффективно использовать средства государства, минимизировать коррупционные риски и обеспечивать Силы обороны большим количеством необходимого вооружения", - пояснил Федоров.
"По заданию Президента системно реформируем оборонные закупки, чтобы каждая гривна оборонного бюджета давала максимальный результат для Сил обороны", - добавил Федоров.
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