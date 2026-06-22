За добычу ископаемых без разрешений на 1,5 млрд грн объявлено 9 подозрений - Генпрокурор

Через незаконную добычу недр с более чем 1,5 млрд грн убытков государству в 5 регионах сообщили о 9 подозрениях, сообщил в понедельник Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Незаконная добыча недр. Более 1,5 млрд грн убытков, причиненных государству. 5 регионов. 9 подозрений - написал Кравченко.

Генпрокурор отметил: "Недра являются исключительной собственностью народа Украины и предоставляются только в пользование с четко определенными правилами и условиями. Но находятся те, кто считает их необязательными и превращает государственные ресурсы в источник личного обогащения".

"Подозреваемые – руководители государственных и коммунальных предприятий, должностные лица государственных компаний, городской голова, арбитражный управляющий-ликвидатор одного предприятия и представитель частного бизнеса. В целом они добыли более 450 тысяч кубометров полезных ископаемых общегосударственного значения без специальных разрешительных документов или с нарушением их условий и срока действия", - сообщил Кравченко.

Речь идет, по его словам, о граните, габбро, подземных водах и других природных ресурсах.

В частности, в одном из эпизодов, по данным Генпрокурора, подозреваемые незаконно добыли из месторождения более 375 тысяч кубометров гранита. Для этого осуществили не менее 12 взрывных работ. Причиненные государству убытки превысили 1 млрд 255 млн грн.

В другом эпизоде, указал Генпрокурор, без специального разрешения добыли более 60 тысяч кубометров подземной воды из 30 скважин, которые использовались для централизованного водоснабжения жителей громады. Убытки – более 12,6 млн грн.

И это лишь отдельные случаи, подчеркнул Кравченко.

"Также участники махинаций разворовывали государственное имущество и злоупотребляли служебным положением. Для незаконной добычи они даже цинично использовали государственную технику", - отметил он.

"Право собственности народа на недра – не декларация. Его нарушение влечет за собой ответственность. Независимо от должности. Есть преступление – будет ответственность. Работаем дальше", - подчеркнул Кравченко.

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