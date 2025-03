Евросоюз назвал неоправданными санкции РФ против украинцев

"Решение российского правительства ввести финансовые меры против украинских граждан и компаний является неоправданным. Необходимо избегать всех шагов, которые еще больше обостряют ситуацию и препятствуют нахождению решения по восстановлению территориальной целостности Украины", - цитирует журналист заявление ЕС.

Как сообщал УНН, 1 ноября Россия ввела экономические санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.



Под санкциями оказались половина украинского Кабинета министров и более ста народных депутатов. Президента Украины Петра Порошенко в список не внесли.

Как пояснили в Кремле, включение Президента Украины в санкционный список было бы уже "запредельным шагом".

Решение о санкциях в России появилось после того, как в мае СНБО ввел санкции против 756 юридических и 1748 физических лиц за причастность к российской агрессии против Украины, а также подготовку и проведение незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ.

