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Евросоюз назвал неоправданными санкции РФ против украинцев

Евросоюз назвал неоправданными санкции РФ против украинцев

Киев  •  УНН

 • 10283 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Европейском Союзе считают неоправданным решение правительства РФ о введении санкции против украинских граждан и компаний. Об этом написал на своей странице в Twitter корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк, передает УНН.

"Решение российского правительства ввести финансовые меры против украинских граждан и компаний является неоправданным. Необходимо избегать всех шагов, которые еще больше обостряют ситуацию и препятствуют нахождению решения по восстановлению территориальной целостности Украины", - цитирует журналист заявление ЕС.

Как сообщал УНН, 1 ноября Россия ввела экономические санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.

Под санкциями оказались половина украинского Кабинета министров и более ста народных депутатов. Президента Украины Петра Порошенко в список не внесли.

Как пояснили в Кремле, включение Президента Украины в санкционный список было бы уже "запредельным шагом".

Решение о санкциях в России появилось после того, как в мае СНБО ввел санкции против 756 юридических и 1748 физических лиц за причастность к российской агрессии против Украины, а также подготовку и проведение незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ.

EU on #Russia 's sanctions on #Ukraine : "Rus gov's decision to impose financial measures against Ukr persons & companies is unjustified.All steps that further exacerbate the situation & obstruct finding a solution to the restoration of Ukr's territorial integrity must be avoided . "

- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 2 ноября 2018 г.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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