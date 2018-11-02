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Євросоюз назвав невиправданими санкції РФ проти українців

Євросоюз назвав невиправданими санкції РФ проти українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. В Європейському Союзі вважають невиправданим рішення уряду РФ щодо введення санкції проти українських громадян та компаній. Про це написав на своїй сторінці в Twitter кореспондент “Радіо Свобода” в Брюсселі Рікард Йозвяк, передає УНН.

“Рішення російського уряду запровадити фінансові заходи проти українських громадян та компаній є невиправданим. Необхідно уникати всіх кроків, які ще більше загострюють ситуацію та перешкоджають знаходженню рішення щодо відновлення територіальної цілісності України”, — цитує журналіст заяву ЄС.

Як повідомляв УНН, 1 листопада Росія ввела економічні санкції стосовно 322 українських громадян і 68 компаній.

Під санкціями опинилися половина українського Кабінету міністрів та понад сто народних депутатів. Президента України Петра Порошенка до списку внесено не було.

Як пояснили у Кремлі, включення Президента України до санкційного списку було б вже “кроком, що виходить за межі”.

Рішення про санкції в Росії з’явилося після того, як в травні РНБО ввела санкції проти 756 юридичних та 1748 фізичних осіб за причетність до російської агресії проти України, а також підготовку і проведення незаконного голосування в окупованому Криму в рамках виборів президента РФ.

EU on #Russia's sanctions on #Ukraine: "Rus gov's decision to impose financial measures against Ukr persons & companies is unjustified.All steps that further exacerbate the situation & obstruct finding a solution to the restoration of Ukr's territorial integrity must be avoided."

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 2 ноября 2018 г.

Українські Національні Новини

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