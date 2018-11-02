Євросоюз назвав невиправданими санкції РФ проти українців

КИЇВ. 2 листопада. УНН. В Європейському Союзі вважають невиправданим рішення уряду РФ щодо введення санкції проти українських громадян та компаній. Про це написав на своїй сторінці в Twitter кореспондент “Радіо Свобода” в Брюсселі Рікард Йозвяк, передає УНН.