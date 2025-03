Євросоюз назвав невиправданими санкції РФ проти українців

“Рішення російського уряду запровадити фінансові заходи проти українських громадян та компаній є невиправданим. Необхідно уникати всіх кроків, які ще більше загострюють ситуацію та перешкоджають знаходженню рішення щодо відновлення територіальної цілісності України”, — цитує журналіст заяву ЄС.

Як повідомляв УНН, 1 листопада Росія ввела економічні санкції стосовно 322 українських громадян і 68 компаній.



Під санкціями опинилися половина українського Кабінету міністрів та понад сто народних депутатів. Президента України Петра Порошенка до списку внесено не було.

Як пояснили у Кремлі, включення Президента України до санкційного списку було б вже “кроком, що виходить за межі”.

Рішення про санкції в Росії з’явилося після того, як в травні РНБО ввела санкції проти 756 юридичних та 1748 фізичних осіб за причетність до російської агресії проти України, а також підготовку і проведення незаконного голосування в окупованому Криму в рамках виборів президента РФ.

EU on #Russia's sanctions on #Ukraine: "Rus gov's decision to impose financial measures against Ukr persons & companies is unjustified.All steps that further exacerbate the situation & obstruct finding a solution to the restoration of Ukr's territorial integrity must be avoided."

