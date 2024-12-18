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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Европейская тройка бьет тревогу из-за рекордных запасов урана в Иране

Европейская тройка бьет тревогу из-за рекордных запасов урана в Иране

Киев  •  УНН

 • 9484 просмотра

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Великобритания, Франция и Германия обвинили Иран в наращивании запасов высокообогащенного урана до беспрецедентного уровня. МАГАТЭ подтверждает, что Иран - единственное государство, которое владеет ураном с чистотой 60%.

Во вторник Великобритания, Франция и Германия обвинили Иран в увеличении своих запасов высокообогащенного урана до «беспрецедентного уровня».

Передает УНН со ссылкой на France24.

Великобритания, Франция и Германия обвинили Иран в увеличении своих запасов высокообогащенного урана до «беспрецедентного уровня» без «какого-либо гражданского оправдания, заслуживающего доверия».

Три страны опубликовали заявление перед заседанием Совета Безопасности ООН по ядерной программе Ирана, призвав Тегеран «повернуть вспять ядерную эскалацию».

Справка

В ноябре Иран объявил, что введет в эксплуатацию «новые передовые центрифуги».

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили следующее:

Иран увеличил производство обогащенного урана до такой степени, что он является единственным государством, которое обладает этим элементом с чистотой 60%.

Ввод в эксплуатацию новых центрифуг на заводе в Фордоу приведет к «значительному увеличению» объемов производства, отметили в организации.

Дополнение

На прошлой неделе Берлин, Лондон и Париж обсудили перспективу использования механизма, предусмотренного историческим соглашением 2015 года по ядерной программе Ирана, который позволяет подписавшим его сторонам вновь вводить санкции, которые были ослаблены.

Это соглашение с Тегераном помогло осуществить важный обмен: ослабление санкций при ограничении ядерной программы Ирана.

Соглашение подписали Иран с одной стороны и Франция, Германия, Великобритания, Китай, россия и США с другой.

В 2018 году президент США Дональд Трамп вывел Соединенные Штаты из соглашения и возобновил американские санкции против Ирана.

Иран в ответ увеличил производство урана.

Как пишет France24, недавно один западный дипломат назвал Иран «достаточно ослабленным» после падения режима бывшего президента Сирии Башара Асада. Но чиновник предположил, что это может подтолкнуть Тегеран к поиску ядерного оружия для укрепления своих позиций.

Иран устанавливает контакты с повстанцами в Сирии после свержения Асада9 дек. 2024, 10:30 • 15393 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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