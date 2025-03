Евровидение-2023: стартовала акция солидарности с Украиной

Детали

Каждый желающий, по словам министра, может присоединиться к акции, как физически в последний день Евровидения в 12:00 по британскому времени (14:00 по киевскому), так и онлайн - спев песню The Beatles «With A Little Help From My Friends». Видео со своей версией исполнения песни можно загрузить на любой канал соцсетей с хештегом #HelpUkraineSong накануне и в день «Евровидения».

"Что не менее важно, одна из целей инициативы, не только создать крупнейший в мире физический и цифровой флешмоб по всей Великобритании во время Евровидения-2023, но и сбор средств для украинских детей, пострадавших от войны через донат на War Child", - указал Ткаченко.

Полуфиналы 67-го Песенного конкурса «Евровидение» состоятся 9 и 11 мая. Гранд-финал конкурса — 13 мая на арене Liverpool.

Представители Украины группа TVORCHI в гранд-финале будут выступать под номером 19.