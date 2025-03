Євробачення-2023: стартувала акція солідарності з Україною

Деталі

Кожен охочий, зі слів міністра, може долучитись до акції, як фізично в останній день Євробачення о 12:00 за британським часом (14:00 за київським), так і онлайн - заспівавши пісню The Beatles «With A Little Help From My Friends». Відео зі своєю версією виконання пісні можна завантажити на будь-який канал соцмереж з хештегом #HelpUkraineSong напередодні та в день «Євробачення».

"Що не менш важливо, одна з цілей ініціативи, не тільки створити найбільший у світі фізичний і цифровий флешмоб по всій Великій Британії під час Євробачення-2023, але й збір коштів для українських дітей, постраждалих від війни через донат на War Child", - вказав Ткаченко.

Півфінали 67-го Пісенного конкурсу «Євробачення» відбудуться 9 й 11 травня. Гранд-фінал конкурсу — 13 травня на арені Liverpool.

Представники України гурт TVORCHI у гранд-фіналі виступатимуть під номером 19.