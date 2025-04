Евровидение-2021: организаторы показали, возможно, самый большой реквизит в истории конкурса

Детали

Речь идет о 6-метровой надувной луне, которую использует для вступления участник от Испании Блас Канто.

Организаторы конкурса, который вскоре состоится в Роттердаме, обратились к британским конкурсантам с просьбой подтвердить возможный новый рекорд - дело в том, что участник от Соединенного Королевства Джеймс Ньюман использует в своем номере гигантские рупоры. Организаторы теперь просят уточнить их размер.

So we believe that @BlasCanto 's six-metre wide moon could actually be the biggest prop in #Eurovision history! pic.twitter.com/cesOBLCitu

- Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 15, 2021

Так, сегодня в Роттердаме прошел заключительный раунд репетиций. Заключительные репетиции сегодня сыграли Италия, Германия, Нидерланды, Франция, Великобритания и Испания. Украина провела вторую репетицию 12 мая - но без вокалистки, ведь она приболела.

"Сегодня закончилась репетиционная неделя, и у каждого артиста была возможность отточить свое выступление на главной сцене. Было приятно смотреть, и мы так рады началу живых выступлений. Завтра состоится мероприятие "Бирюзовый ковер", где мы официально откроем вторую неделю Евровидения и поприветствуем каждую делегацию в принимающем городе Роттердам", - сообщили организаторы.

Конкурс "Евровидение-2021" будет проходить на арене Ahoy в Роттердаме 18-го, 20-го и 22 мая. Участие в "Евровидении 2021" примут представители 39 стран.

Украинская группа Go-A с песней Shum выступит в первом полуфинале под 15-м номером. После первой репетиции группа вошла в десятку вероятных претендентов на победу по версии авторитетной букмекерской компании William Hill.

Мероприятие пройдет в присутствии 3,5 тыс. зрителей - они станут участниками эксперимента, инициированного правительством Нидерландов, целью которого является проверка безопасности проведения массовых мероприятий в условиях пандемии.