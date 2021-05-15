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Євробачення-2021: організатори показали, можливо, найбільший реквізит в історії конкурсу

Київ • УНН

 • 28793 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. Організатори міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2021” похвалилися реквізитом, який, на їхню думку, є найбільшим за всю історію конкурсу, передає УНН.

Євробачення-2021: організатори показали, можливо, найбільший реквізит в історії конкурсу

Деталі

Йдеться про 6-метровий надувний місяць, який використовує для вступу учасник від Іспанії Блас Канто.

Організатори конкурсу, який невдовзі відбудеться в Роттердамі, звернулися до британських конкурсантів з проханням підтвердити можливий новий рекорд — справа в тому, що учасник від Сполученого Королівства Джеймс Ньюман використовує в своєму номері гігантські рупори. Організатори тепер просять уточнити їх розмір.

So we believe that @BlasCanto's six-metre wide moon could actually be the biggest prop in #Eurovision history! pic.twitter.com/cesOBLCitu

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 15, 2021

Так, сьогодні у Роттердамі пройшов заключний раунд репетицій. Заключні репетиції сьогодні відіграли Італія, Німеччина, Нідерланди, Франція, Велика Британія та Іспанія. Україна провела другу репетицію 12 травня - без вокалістки, бо вона занедужала.

"Сьогодні закінчився репетиційний тиждень, і у кожного артиста була можливість відточити свій виступ на головній сцені. Було приємно дивитися, і ми так раді початку живих виступів. Завтра відбудеться захід "Бірюзовий килим", де ми офіційно відкриємо другий тиждень Євробачення і привітаємо кожну делегацію в приймаючому місті Роттердам", - повідомили організатори.

Довідка

Конкурс “Євробачення-2021” буде проходити на арені Ahoy в Роттердамі 18-го, 20-го і 22 травня. Участь в “Євробаченні 2021” візьмуть представники 39 країн.

Український гурт Go-A з піснею Shum виступить в першому півфіналі під 15-м номером. Після першої репетиції група увійшла в десятку ймовірних претендентів на перемогу за версією авторитетної букмекерської компанії William Hill.

Захід пройде в присутності 3,5 тис. глядачів — вони стануть учасниками експерименту, ініційованого урядом Нідерландів, метою якого є перевірка безпеки проведення масових заходів в умовах пандемії.

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