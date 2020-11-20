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ЕСПЧ встал на сторону Украины в деле о невыплате пенсий на оккупированных территориях

ЕСПЧ встал на сторону Украины в деле о невыплате пенсий на оккупированных территориях

Киев  •  УНН

 • 27955 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Европейский суд по правам человека принял решение в пользу Украины в деле по иску группы пенсионеров с ОРДЛО о незаконности остановки расходов из государственного бюджета на соцвыплаты на оккупированных территориях. Об этом сообщил в Facebook заместитель министра юстиции - Уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина, передает УНН.

"У нас хорошая новость: ЕСПЧ принял решение в пользу правительства и признал неприемлемым заявление по делу Kandyba and Others v. Ukraine, no. 33137/16", - написал уполномоченный.

По его словам, заявителями является группа пенсионеров, проживавшей в ОРДЛО и обратившаяся в административные суды, оспаривая постановление правительства № 595, которым был утвержден "Временный порядок финансирования бюджетных учреждений, осуществление социальных выплат населению ...", пунктом № 2 которого останавливались расходы из государственного бюджета на социальные выплаты на временно неконтролируемой территории до ее возвращения под контроль органов государственной власти.

"Заявители требовали признания этого положения незаконным и восстановления им пенсионных платежей", - отмечает Лищина.

Так, по данным уполномоченного, административные суды трех инстанции частично удовлетворили этот иск, при этом в требованиях о восстановлении платежей отказали, потому что заявители обратились к ненадлежащим ответчикам.

Заявители также обращались ко многим органам с требованием о восстановлении пенсионных выплат на основании судебных решений, но им было отказано. Они обратились в административные суды с иском о незаконной бездеятельности исполнительных органов, но в этом иске было отказано.

"Заявители жаловались на нарушение ст. 6 Конвенции (право на справедливый суд) и ст. 1 Протокола (право собственности) в связи с невыполнением судебного решения в их пользу. ЕСПЧ признал жалобу неприемлемой как такую, что является явно необоснованной. Он ссылался, в частности, на решения судов по второму делу. инициированному заявителями, которыми им было отказано в жалобе о незаконной бездеятельности при выполнении решений, и отметил, что заявители не обратились с исками о восстановлении платежей в соответствующие суды", - сообщил замминистра.

Это уже не первое решение ЕСПЧ, что касается социальных выплат в ОРДЛО. В 2018 году в ЕСПЧ в одном из таких дел заявили, что украинская сторона сделала все возможное, чтобы обеспечить социальными выплатами жителей оккупированного Донбасса.

Между тем, только по состоянию на октябрь прошлого года Офисом Омбудсмена сообщалось, что задолженность по выплате пенсий жителям неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также переселенцам-пенсионерам составляла не менее 41,7 млрд гривен.

Кроме того, по данным правозащитников, из-за карантинных ограничений, введенные в связи с COVID-19, на Донбассе заблокирован доступ людей к пенсиям. Речь идет о 272 тыс. пенсионерах, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса, ждавших открытия КПВВ для получения пенсий. Вице-премьер Резников при этом уже объяснял, почему пенсионерам оккупированного Донбасса не всем платят пенсии.

Добавим, Украина, по состоянию на 31 октября текущего года, остается в тройке "лидеров" по количеству жалоб против нее в Европейском суде по правам человека.

Украинские Национальные Новости

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