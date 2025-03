ЄСПЛ став на бік України у справі про невиплату пенсій на окупованих територіях

“А в нас приємна новина: ЄСПЛ прийняв рішення на користь уряду та визнав неприйнятною заяву у справі Kandyba and Others v. Ukraine, no. 33137/16”, - написав уповноважений.

З його слів, заявниками є група пенсіонерів, що проживала в ОРДЛО та звернулась до адміністративних судів, оскаржуючи постанову уряду № 595, якою було затверджено "Тимчасовий порядок фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню…", і пунктом № 2 якого зупинялись видатки з державного бюджету на соціальні виплати на тимчасово неконтрольованій території до її повернення під контроль органів державної влади.

“Заявники вимагали визнання цього положення незаконним та поновлення їм пенсійних платежів”, - зазначає Ліщина.

Так, за даними уповноваженого, адміністративні суди трьох інстанції частково задовольнили цей позов, водночас у вимогах про поновлення платежів відмовили, бо заявники звернулись до неналежних відповідачів.

Заявники також звертались до багатьох органів із вимогою про поновлення пенсійних виплат на підставі судових рішень, але їм було відмовлено. Вони звернулись до адміністративних судів із позовом про незаконну бездіяльність виконавчих органів, але у цьому позові було відмовлено.

“Заявники скаржились на порушення ст. 6 Конвенції (право на справедливий суд) та ст. 1 Першого протоколу (право власності) в зв’язку із невиконанням судового рішення на їхню користь. ЄСПЛ визнав заяву неприйнятною як таку, що очевидно необґрунтованою. Він посилався, зокрема, на рішення судів у другій справі ініційованій заявниками, якими їм було відмовлено у скарзі про незаконну бездіяльність при виконанні рішень та зазначив, що заявники не звернулись із позовами про поновлення платежів до відповідних судів”, - повідомив заступник міністра.

Це вже не перше рішення ЄСПЛ, що стосується соціальних виплат в ОРДЛО. У 2018 році у ЄСПЛ в одній з таких справ заявили, що українська сторона зробила все можливе, щоб забезпечити соціальними виплатами жителів окупованого Донбасу.

Тим часом, лише станом на жовтень минулого року Офісом Омбудсмена повідомлялося, що заборгованість з виплат пенсій жителям непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей, а також переселенцям-пенсіонерам становила не менше 41,7 млрд гривень.

Окрім того, за даними правозахисників, через карантинні обмеження, введені у зв’язку з COVID-19, на Донбасі заблоковано доступ людей до пенсій. Йдеться про 272 тисячі пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу, що чекали відкриття КПВВ для отримання пенсій. Віце-прем'єр Резніков при цьому вже пояснював, чому пенсіонерам окупованого Донбасу не всім платять пенсії.

Додамо, Україна, станом на 31 жовтня поточного року, залишається у трійці "лідерів" за кількістю скарг проти неї в Європейському суді з прав людини.