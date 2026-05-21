ЕС раскритиковал Британию из-за ослабления санкций против российского топлива – Politico

Киев • УНН

 • 1186 просмотра

Лондон разрешил импорт топлива из нефти рф через третьи страны без согласования с G7. ЕС и Украина осудили этот шаг из-за поддержки экономики агрессора.

Европейский Союз раскритиковал решение Великобритании ослабить часть санкций против российского топлива, заявив, что Лондон не предупредил партнеров по G7 о таком шаге. Об этом пишет Politico, передает УНН.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что решение британского правительства стало "сюрпризом" для союзников.

Британия временно смягчила ограничения

Речь идет о выданной Великобританией лицензии, которая разрешает импорт авиационного топлива и дизеля, произведенных из российской нефти, если она была переработана в Индии или других третьих странах.

Как отмечает Politico, фактически это ослабляет новые британские санкции, а по данным Centre for Research on Energy and Clean Air, именно эти два вида топлива составляют 99% британского импорта с нефтеперерабатывающих заводов, работающих на российской нефти.

В ЕС заявили, что сейчас не время ослаблять санкции

Домбровскис подчеркнул, что вопрос не обсуждался во время встречи министров финансов G7 в Париже, где присутствовала и канцлер Британии Рейчел Ривз.

"Сейчас не время ослаблять санкции против россии, потому что именно россия получает выгоду от войны с Ираном и имеет значительные сверхприбыли из-за высоких цен на энергоносители", – заявил еврокомиссар.

Он добавил, что ЕС будет настаивать на сохранении или даже усилении санкционного давления на москву.

Правительство Стармера объясняет решение нестабильностью рынка

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что правительство выдало "две целевые краткосрочные лицензии", чтобы постепенно внедрить новые санкции и защитить британских потребителей.

Министр торговли Крис Брайант объяснил, что решение частично связано с нестабильностью энергетических рынков из-за ситуации на Ближнем Востоке.

В то же время в британском правительстве признали проблемы с коммуникацией по этому решению и заверили, что послабления носят временный характер.

Украину также не предупредили

Politico пишет, что украинская сторона также была не готова к такому решению Лондона.

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос санкций является "очень чувствительным", а Украина уже передала Британии свои сигналы относительно этого решения.

После разговора с Зеленским британское правительство заявило, что Лондон продолжает "усиливать меры давления на экономику россии".

Андрей Тимощенков

ЭкономикаПолитика
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Кир Стармер
Индия
Европейский Союз
Великобритания
Владимир Зеленский
Украина
Иран