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Вражеский дрон попал в стену многоэтажки в Шевченковском районе Харькова

Киев • УНН

 • 1496 просмотра

В Харькове беспилотник попал в стену многоэтажного дома на уровне 12-го этажа. Информации о пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.

Вражеский дрон попал в стену многоэтажки в Шевченковском районе Харькова

В Шевченковском районе Харькова вражеский БпЛА попал в стену многоэтажного жилого дома. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.

Детали

"В Шевченковском районе вражеский дрон попал в стену многоэтажного жилого дома на уровне 12-го этажа. Информация о пострадавших не поступала", - отметил Синегубов.

Он добавил, что экстренные службы работают на месте попадания.

Напомним

Накануне в пригороде Харькова российские беспилотники нанесли повторный удар по территории почтового терминала в тот момент, когда спасатели ГСЧС уже работали на месте после предыдущей атаки. В результате атак повреждения получили здание терминала, контейнеры и грузовые автомобили.

Вражеская "молния" ударила по 12-этажке в Харькове21.06.26, 07:15 • 4534 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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