Вражеский дрон попал в стену многоэтажки в Шевченковском районе Харькова

В Шевченковском районе Харькова вражеский БпЛА попал в стену многоэтажного жилого дома. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.

Детали

"В Шевченковском районе вражеский дрон попал в стену многоэтажного жилого дома на уровне 12-го этажа. Информация о пострадавших не поступала", - отметил Синегубов.

Он добавил, что экстренные службы работают на месте попадания.

Напомним

Накануне в пригороде Харькова российские беспилотники нанесли повторный удар по территории почтового терминала в тот момент, когда спасатели ГСЧС уже работали на месте после предыдущей атаки. В результате атак повреждения получили здание терминала, контейнеры и грузовые автомобили.

Вражеская "молния" ударила по 12-этажке в Харькове