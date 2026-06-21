Вражеский дрон попал в стену многоэтажки в Шевченковском районе Харькова
Киев • УНН
В Харькове беспилотник попал в стену многоэтажного дома на уровне 12-го этажа. Информации о пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.
В Шевченковском районе Харькова вражеский БпЛА попал в стену многоэтажного жилого дома. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.
Детали
"В Шевченковском районе вражеский дрон попал в стену многоэтажного жилого дома на уровне 12-го этажа. Информация о пострадавших не поступала", - отметил Синегубов.
Он добавил, что экстренные службы работают на месте попадания.
Напомним
Накануне в пригороде Харькова российские беспилотники нанесли повторный удар по территории почтового терминала в тот момент, когда спасатели ГСЧС уже работали на месте после предыдущей атаки. В результате атак повреждения получили здание терминала, контейнеры и грузовые автомобили.
Вражеская "молния" ударила по 12-этажке в Харькове21.06.26, 07:15 • 4534 просмотра