Война с Ираном обошлась США в 40 миллиардов долларов и разогнала инфляцию - CNN

Война с Ираном обошлась Министерству обороны США примерно в 40 млрд долларов, а американские потребители столкнулись с ростом цен на топливо и ускорением инфляции. Об этом сообщает CNN со ссылкой на предварительный анализ Центра стратегических и международных исследований (CSIS), пишет УНН.

Детали

По оценкам аналитиков, в сумму в 40 млрд долларов входят расходы на боеприпасы, потерю техники и повреждение военных баз. В то же время эта цифра не учитывает операционные расходы, которые уже были заложены в оборонный бюджет США на 2026 финансовый год.

Кроме Пентагона, дополнительные расходы понесли и другие государственные учреждения. По данным CSIS, Министерство внутренней безопасности и Управление по делам ветеранов потратили около 1 млрд долларов из-за последствий конфликта.

Американцы потратили больше из-за более дорогого топлива

Во время войны средняя цена бензина в США выросла с менее чем 3 долларов за галлон до более чем 4 долларов.

По данным проекта Brown University Cost of War, каждое американское домохозяйство в среднем потратило на 253 доллара больше, чем могло бы при отсутствии конфликта.

Также война повлияла на мировой нефтяной рынок. По данным Kpler, из-за перебоев с поставками нефти с Ближнего Востока мировой рынок недополучил около 1,15 млрд баррелей сырья.

На фоне удорожания энергоносителей годовая инфляция в США впервые за три года превысила 4%. Как отмечает CNN, рост цен начал опережать темпы увеличения средних зарплат американцев.

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