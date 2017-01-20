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С сегодняшнего дня заработает принцип "Америка превыше всего" - Д.Трамп

С сегодняшнего дня заработает принцип "Америка превыше всего" - Д.Трамп

Киев • УНН

 • 11405 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что с сегодняшнего дня политика США будет руководствоваться принципом "Америка превыше всего". Об этом он заявил во время инаугурационной речи, передает УНН.

"Сейчас мы смотрим только в будущее. Мы собрались здесь сегодня, чтобы услышать новый декрет, который будет работать с сегодняшнего дня в каждом городе и селе. С сегодняшнего дня заработает новое видение ситуации. И главным символом этого видения является "Америка превыше всего". Каждое решение о налогах, международной политике будет приниматься с точки зрения, что будет работать на благо каждой американской семьи. Я никогда вас не оставлю на произвл судьбы. Мы вернем рабочие места, мы вернем наши границы, мы вернем наш достаток, мы вернем нашу мечту", - сказал Д.Трамп.

Напомним, Дональд Трамп принял присягу и официально приступил к обязанностям нового президента США.

President Donald Trump: "I will fight for you with every breath in my body and I will never, ever let you down." #Trump45 pic.twitter.com/BKrykmfuA7

- Fox News (@FoxNews) 20 января 2017

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