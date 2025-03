Від сьогодні запрацює принцип "Америка понад усе" - Д.Трамп

"Зараз ми дивимось лише в майбутнє. Ми зібралися тут сьогодні, щоб почути новий декрет, який працюватиме від сьогодні в кожному місті і селі. Від сьогодні запрацює нове бачення ситуації. І головним символом цього бачення є "Америка понад усе". Кожне рішення щодо податків, міжнародної політики буде прийматися під кутом зору, що працюватиме на благо кожній американській родині. Я ніколи вас не залишу напризволяще. Ми повернемо робочі місця, ми повернемо наші кордони, ми повернемо наш достаток, ми повернемо нашу мрію", - сказав Д.Трамп.

Нагадаємо, Дональд Трамп склав присягу та офіційно приступив до обов’язків нового президента США.

President Donald Trump: "I will fight for you with every breath in my body and I will never, ever let you down." #Trump45 pic.twitter.com/BKrykmfuA7

— Fox News (@FoxNews) 20 січня 2017 р.