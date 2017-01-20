Від сьогодні запрацює принцип "Америка понад усе" - Д.Трамп
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що від сьогодні політика США буде керуватися принципом "Америка понад усе". Про це він заявив під час інавгураційної промови, передає УНН.
"Зараз ми дивимось лише в майбутнє. Ми зібралися тут сьогодні, щоб почути новий декрет, який працюватиме від сьогодні в кожному місті і селі. Від сьогодні запрацює нове бачення ситуації. І головним символом цього бачення є "Америка понад усе". Кожне рішення щодо податків, міжнародної політики буде прийматися під кутом зору, що працюватиме на благо кожній американській родині. Я ніколи вас не залишу напризволяще. Ми повернемо робочі місця, ми повернемо наші кордони, ми повернемо наш достаток, ми повернемо нашу мрію", - сказав Д.Трамп.
Нагадаємо, Дональд Трамп склав присягу та офіційно приступив до обов’язків нового президента США.
President Donald Trump: "I will fight for you with every breath in my body and I will never, ever let you down." #Trump45 pic.twitter.com/BKrykmfuA7— Fox News (@FoxNews) 20 січня 2017 р.