Великобритания созывает заседания G7 для обсуждения афганского кризиса

Цитата

"Во вторник я соберу лидеров G7 для срочных переговоров по ситуации в Афганистане. Жизненно важно, чтобы международное сообщество работало вместе, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию, предотвратить гуманитарный кризис и поддержать афганский народ для закрепления достижений последних 20 лет", - написал Джонсон.

I will convene G7 leaders on Tuesday for urgent talks on the situation in Afghanistan. It is vital that the international community works together to ensure safe evacuations, prevent a humanitarian crisis and support the Afghan people to secure the gains of the last 20 years.

- Boris Johnson (@BorisJohnson) August 22, 2021

Детали

После виртуальной встречи в четверг министерства иностранных дел G7 призвали "Талибан" обеспечить безопасный проход техники, и тех, кто пытается выехать из столицы, что стало первой официальной реакцией блока на кризис в Афганистане.

Талибы начали общенациональное наступление и захватили большую часть Афганистана в течение нескольких недель.

США отправили тысячи военнослужащих, чтобы попытаться обеспечить безопасность аэропорта и помочь в эвакуации своих граждан и афганцев, которые им помогали.

Однако союзники, включая Великобританию, предлагают, чтобы США продолжили крайний срок выхода войск из страны (31 августа), и этот вопрос, вероятно, обсудят на встрече G7 во вторник.

Дополнение

В июне G7 провел свой первый очный саммит почти за два года в Корнуолле, на юго-западе Англии, где повестке дня доминировали коронавирус и борьба с нарастающим влиянием Китая.

В состав G7 входят: Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США.