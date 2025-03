Велика Британія скликає засідання G7 для обговорення афганської кризи

Цитата

"У вівторок я зберу лідерів G7 для термінових переговорів по ситуації в Афганістані. Життєво важливо, щоб міжнародне співтовариство працювало разом, щоб забезпечити безпечну евакуацію, запобігти гуманітарній кризі і підтримати афганський народ для закріплення досягнень останніх 20 років", - написав Джонсон.

I will convene G7 leaders on Tuesday for urgent talks on the situation in Afghanistan. It is vital that the international community works together to ensure safe evacuations, prevent a humanitarian crisis and support the Afghan people to secure the gains of the last 20 years.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) August 22, 2021

Деталі

Після віртуальної зустрічі у четвер міністерства закордонних справ G7 закликали "Талібан" забезпечити безпечний прохід для техніки, і тих хто намагається виїхати зі столиці, що стало першою офіційною реакцією блоку на кризу в Афганістані.

Таліби розпочали загальнонаціональний наступ і захопили більшу частину Афганістану протягом кількох неділь.

США, відправили тисячі військовослужбовців, щоб спробувати забезпечити безпеку аеропорту та допомогти у евакуації своїх громадян та афганців, які їм допомагали.

Однак союзники, включаючи Велику Британію, пропонують, щоб США продовжили крайній термін виходу військ з країни (31 серпня), і це питання, ймовірно, обговорять на зустрічі G7 у вівторок.

Доповнення

У червні G7 провів свій перший очний самміт майже за два роки в Корнуоллі, на південному заході Англії, де на повістці дня домінували коронавірус і боротьба з наростаючим впливом Китаю.

До складу G7 входять: Велика Британію, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США.