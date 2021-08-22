Велика Британія скликає засідання G7 для обговорення афганської кризи
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що скликав на вівторок, 24 серпня, зустріч лідерів G7 для обговорення кризи в Афганістані і закликав міжнародне співтовариство знайти способи запобігти його ескалації. Про це інформує УНН з посиланням на Twitter Джонсона.
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"У вівторок я зберу лідерів G7 для термінових переговорів по ситуації в Афганістані. Життєво важливо, щоб міжнародне співтовариство працювало разом, щоб забезпечити безпечну евакуацію, запобігти гуманітарній кризі і підтримати афганський народ для закріплення досягнень останніх 20 років", - написав Джонсон.
I will convene G7 leaders on Tuesday for urgent talks on the situation in Afghanistan. It is vital that the international community works together to ensure safe evacuations, prevent a humanitarian crisis and support the Afghan people to secure the gains of the last 20 years.— Boris Johnson (@BorisJohnson) August 22, 2021
Деталі
Після віртуальної зустрічі у четвер міністерства закордонних справ G7 закликали "Талібан" забезпечити безпечний прохід для техніки, і тих хто намагається виїхати зі столиці, що стало першою офіційною реакцією блоку на кризу в Афганістані.
Таліби розпочали загальнонаціональний наступ і захопили більшу частину Афганістану протягом кількох неділь.
США, відправили тисячі військовослужбовців, щоб спробувати забезпечити безпеку аеропорту та допомогти у евакуації своїх громадян та афганців, які їм допомагали.
Однак союзники, включаючи Велику Британію, пропонують, щоб США продовжили крайній термін виходу військ з країни (31 серпня), і це питання, ймовірно, обговорять на зустрічі G7 у вівторок.
Доповнення
У червні G7 провів свій перший очний самміт майже за два роки в Корнуоллі, на південному заході Англії, де на повістці дня домінували коронавірус і боротьба з наростаючим впливом Китаю.
До складу G7 входять: Велика Британію, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США.